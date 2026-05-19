'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के सेट से तस्वीर लीक

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की पहली मेहमान बनीं आलिया भट्‌ट-शरवरी? सेट से लीक हुई तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am May 19, 202611:48 am

क्या है खबर?

समय रैना अपने चर्चित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के साथ लौट रहे हैं। शो की प्रीमियर तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ऑडिशन और पंजीकरण शुरू किए जा चुके हैं। एक सवाल फैंस के मन में काफी घूम रहा है कि विवादों में फंसे इस शो के दूसरे सीजन का मेहमान काैन होगा। इस बीच, सेट से एक तस्वीर लीक हो गई है, जिसमें आलिया भट्‌ट और शरवरी शो का हिस्सा बनते दिखाई दिए हैं।