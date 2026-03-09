फिल्म 'अल्फा' की रिलीज तारीख का ऐलान, आलिया-शरवरी इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
क्या है खबर?
आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अल्फा' को आखिरकार रिलीज तारीख मिल गई। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म है जो लंबे समय से रुकावटों का मुंह देख रही थी। दरअसल, पहले फिल्म को दिसंबर, 2025 में सिनेमाघरों में उतारने की योजना थी। फिर इसे 17 अप्रैल, 2026 तक स्थगित कर दिया गया। अब निर्माताओं ने आधिकारिक ऐलान करते हुए 'अल्फा' की रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है।
रिलीज तारीख के साथ कलाकारों के नामों का भी ऐलान
आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित 'अल्फा' 10 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी किया गया है। इसमें आलिया के किरदार की एक छोटी सी झलक दिखती है और उनके चेहरे व हाथ पर चोट के निशान हैं। वहीं अन्य कलाकारों के तौर पर अनिल कपूर और बॉबी देओल का नाम है जो इसका अहम हिस्सा होंगे। निर्माताओं द्वारा आधिकारिक ऐलान के बाद, 'अल्फा' को OTT पर रिलीज करने की अफवाहें खारिज हो गई हैं।
#ALPHA 10.07.2026 pic.twitter.com/qhUWGanyge— Yash Raj Films (@yrf) March 9, 2026