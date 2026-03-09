'अल्फा' की नई रिलीज तारीख का ऐलान

फिल्म 'अल्फा' की रिलीज तारीख का ऐलान, आलिया-शरवरी इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 12:22 pm Mar 09, 202612:22 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट और शरवरी वाघ की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अल्फा' को आखिरकार रिलीज तारीख मिल गई। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म है जो लंबे समय से रुकावटों का मुंह देख रही थी। दरअसल, पहले फिल्म को दिसंबर, 2025 में सिनेमाघरों में उतारने की योजना थी। फिर इसे 17 अप्रैल, 2026 तक स्थगित कर दिया गया। अब निर्माताओं ने आधिकारिक ऐलान करते हुए 'अल्फा' की रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया है।