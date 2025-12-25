इरफान खान दर्द में भी नहीं रुके, सामने आई आखिरी फिल्म की रुला देने वाली कहानी

साल 2020 में अभिनेता इरफान खान के निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया था। अपनी दमदार अदाकारी और यादगार किरदारों से इरफान ने सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी। उनकी आखिरी फिल्म ' अंग्रेजी मीडियम ' रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों को छू गई थी। अब इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने इसकी शूटिंग से जुड़ा एक भावुक खुलासा किया है, जिसने फिर इरफान के संघर्ष भरे आखिरी सफर को याद दिला दिया है।

दर्द सिकुड़ रहा था इरफान का शरीर डिजिटल कमेंट्री से स्मृति चौहान ने बताया, 'अंग्रेजी मीडियम' की शूटिंग के दौरान इरफान को काफी दर्द झेलना पड़ रहा था। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा था, 'स्मृति मुझे बहुत ठंड लगती है। इसके बाद उन्होंने लंदन के एक ब्रांड का जिक्र किया और कहा कि प्लीज मेरे लिए वहां से गर्म कपड़े ले आना। वो बहुत दर्द में थे, लेकिन बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने कैमरे के सामने खड़े रहना नहीं छोड़ा। उनका शरीर सिकुड़ रहा था। "

वजन लगातार घट रहा था वजन स्मृति ने आगे बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान इरफान का वजन लगातार घटता जा रहा था। इस वजह से उनके कपड़ों में काफी पैडिंग करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि भले ही अभिनेता को कई परतों में कपड़े पहनाए जाते थे, फिर भी अतिरिक्त पैडिंग की जरूरत पड़ती थी। स्मृति के मुताबिक, फिल्म में गर्मी से जुड़े सीन के लिए इरफान को जो बनियान पहनाई गई थी, उसमें भी कई परतें लगी हुई थी।

दुखद शूटिंग के दौरान आसपास रहता था इरफान का परिवार स्मृति बोलीं, "इरफान उस वक्त गंभीर रूप से बीमार थे। उनका परिवार अधिकतर समय उनके साथ रहता था और कई बार शूटिंग के दौरान उन्हें बीच में ही रुकना पड़ता था, क्योंकि दर्द और कमजोरी इतनी होती थी कि कभी-कभार वो सहन ही नहीं कर पाते थे। शूटिंग के दौरान कई ऐसे दिन भी आए, जब पूरी कोशिश के बावजूद इरफान सेट तक नहीं पहुंच पाए और फिर शूटिंग रोकनी पड़ी। उस समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था।"

