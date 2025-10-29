प्रभास की भिड़ंत के लिए 'स्पिरिट' वालों ने लगाया गजब तिकड़म, कोरिया से बुलाया ये सुपरस्टार 

प्रभास जल्द ही कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे, इन्हीं में से एक है ' स्पिरिट '। इसे लेकर आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों पता चला था कि विवेक ओबेरॉय भी इसका हिस्सा हैं, जो प्रभास से फिल्म में भिड़ते नजर आएंगे। अब खबर है कि प्रभास की नाक में दम करने के लिए निर्माताओं ने कोरिया से खासतौर से सुपरस्टार डॉन ली की एंट्री कराई है, जिससे बेशक फिल्म का रोमांच दोगुना बढ़ने वाला है।

रिपोर्ट 'स्पिरिट' में प्रभास से भिड़ेंगे डॉन ली कोरियाई सुपरस्टार डॉन ली ने दुनियाभर में दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। 'ट्रेन टू बुसान' से लेकर मार्वल की 'एटर्नल्स' सहित डॉन ली ने कई फिल्मों में अपने अभिनय का दमखम दिखाया है और अब सुपरस्टार भारतीय सिनेमा में अपनी धाक जमाने आ रहे हैं। कोरियाई मीडिया के अनुसार, उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' में देखा जाएगा। इस फिल्म में प्रभास के साथ उनकी जोरदार भिड़ंत देखने को मिलेगी।

पाेस्ट सोशल मीडिया पर वायरल ये पोस्ट कोरियाई ड्रामा और एंटरटेनमेंट कमुनिटी मुको की ओर से एक्स पर किया गया एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि डॉन ली ने भारतीय सिनेमा में आगाज करने के लिए कमर कस ली है। वो संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही फिल्म 'स्पिरिट' में प्रभास के साथ मुख्य भूमिका में हैं। यह एक डिटेक्टिव क्राइम ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में डॉन ली और प्रभास आमने-सामने होंगे।

— 무코 (@muko_kr) October 28, 2025

चर्चा पहले भी जुड़ा था डॉन ली का 'स्पिरिट' से नाम वैसे डॉन ली के 'स्पिरिट' से जुड़ने की खबरें पहले भी आईं और अब ये खबर सच साबित होती दिख रही है। प्रशंसक इस खबर से सातवें आसमान पर हैं और डॉन ली की साउथ में एंट्री को लेकर अपना उत्साह सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में डॉन ली के नाम पर जब चर्चा तेज हुई थी ताे निर्देशक ने बस इतना कहा था कि इसके लिए प्रतीक्षा करें। ये इंतजार करने लायक है।