'रामायण' की कास्टिंग पर घिरीं इंदिरा कृष्णन

रणबीर कपूर पर भड़के लोगों ने इंदिरा कृष्णन से पूछा- गोमांस खाने वाले की मां बनोगी?

लेखन नेहा शर्मा 03:42 pm Nov 12, 202603:42 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही फिल्म 'रामायण' में भगवान राम के किरदार के लिए रणबीर कपूर की कास्टिंग शुरुआत से ही विवादों में रही, जहां सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने उनकी निजी और फिल्मी छवि को इस मर्यादापूर्ण भूमिका के खिलाफ बताया। इसी बहस के बीच फिल्म में मां कौशल्या बनीं अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन को भी भारी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। इंदिरा ने अब इन भद्दे कमेंट्स पर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है।