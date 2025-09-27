कपिल शर्मा से 1 करोड़ मांगने वाला गिरफ्तार, रोहित गोदारा-गोल्डी के नाम पर दी थी धमकी

पुलिस अधिकारियों ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया कि दिलीप चौधरी ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ दोनों कुख्यात गैंगस्टरों के नाम पर धमकी देते हुए कॉमेडियन से 1 करोड़ रुपये की मांग की थी। आरोपियों ने कॉमेडियन को कई फोन किए और धमकी भरे और डराने वाले वीडियो भेजे। बीते 22 और 23 सितंबर को कपिल को आरोपियों की ओर से लगभग 7 बार कॉल की गई। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी 30 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा।

जांच

जांट में जुटी पुलिस

आरोपी को पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया। यहां कोर्ट में पेश करने के बाद उसे 30 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि क्या आरोपी का गैंगस्टर्स के साथ कोई सीधा संबंध है या वह सिर्फ डराने के लिए और पैसे मांगने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा था। पिछले दिनों कपिल तब चर्चा में आए थे, जब उनके कनाडा वाले कैफे में गोलियां चलाई गई थीं।