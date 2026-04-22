कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में पायल कपाड़िया को मिली बड़ी जिम्मेदारी, फिर रचा इतिहास

जिम्मेदारी दुनियाभर की बेहतरीन और नई फिल्मी प्रतिभाओं का चयन करने की जिम्मेदारी भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया कान्स फिल्म फेस्टिवल के 65वें 'क्रिटिक्स वीक' में जूरी अध्यक्ष के रूप में एक खास भूमिका निभाएंगी। उनके साथ इस वैश्विक जूरी में कनाडाई अभिनेता थिओडोर पेलरीन, गायक-गीतकार ओक्लू, निर्माता अमा अम्पाडू और बैंकॉक वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के निदेशक डॉनसरन कोविटवानिचा भी शामिल होंगे। विभिन्न देशों के विशेषज्ञों से सजी ये जूरी दुनियाभर की बेहतरीन उभरती प्रतिभाओं का चयन करेगी। उधर पायल कपाड़िया के विजन की कान्स क्रिटिक्स वीक ने जमकर सराहना की।

सराहना सिर्फ कहानी नहीं, 'अदृश्य जिंदगियों' की आवाज है पायल कपाड़िया का सिनेमा क्रिटिक्स वीक के अनुसार, पायल का सिनेमा केवल कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ब्रह्मांड है, जहां लोक कथाओं के जरिए समाज के हाशिए पर जी रहे लोगों, वर्ग संघर्ष और महिलाओं के जीवन के अनछुए पहलुओं को आवाज दी जाती है। क्रिटिक्स वीक ने अपने बयान में कहा कि यही खूबी पायल के सिनेमा को ताकतवर बनाती है। उनकी फिल्मों की दुनिया लोक-कथाओं के जरिए उन लोगों की कहानियां दिखाती हैं जिन्हें समाज देख नहीं पाता।

Advertisement

सफर निर्देशक पायल कपाड़िया की शानदार यात्रा पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से निर्देशन की पढ़ाई करने के बाद पायल की शॉर्ट फिल्मों 'आफ्टरनून क्लाउड्स' और 'एंड व्हाट इज द समर सेइंग' का चयन सिनेफोंडेशन और बर्लिनले जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर हुआ। उनकी पहली फीचर डॉक्यूमेंट्री 'ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग'ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए 'लॉइल डी'ओर' पुरस्कार जीता। इसके बाद कान्स फिल्म फेस्टिवल ने उनकी दूसरी फीचर फिल्म 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' को अपना दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार 'ग्रैंड प्रिक्स' प्रदान किया।

Advertisement