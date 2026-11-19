'इंडियाज गॉट लेटेंट' के प्रतियोगी सुभाष अहिरवार ने समय रैना से की भावुक अपील

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के प्रतियोगी की अपील, बोला- मैं विजेता हूं, मेरा एपिसोड दिखाओ

लेखन ज्योति सिंह 10:59 am Nov 19, 202610:59 am

क्या है खबर?

समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आ गया है। यह वीडियो मध्य प्रदेश के एक थिएटर आर्टिस्ट सुभाष अहिरवार का है जिनका दावा है कि उन्होंने दूसरे सीजन का एक एपिसोड जीता था, लेकिन वह एपिसोड जारी ही नहीं किया गया। वीडियो में सुभाष फूट-फूटकर रोते दिखे और उन्होंने रैना से गुहार लगाई कि उनका वाला एपिसोड दिखाया जाए। उन्होंने शो निर्माताओं पर उनके सपने को तोड़ने का आरोप भी लगाया।