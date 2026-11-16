समय रैना फिनाले में हुए भावुक

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के अंत पर छलका समय रैना का दर्द, बताई ये बातें

लेखन अंशिका शुक्ला 12:07 pm Nov 16, 202612:07 pm

क्या है खबर?

कॉमेडियन समय रैना ने अपने मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने एक बार ChatGPT से पूछा था कि क्या वह कभी 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को दोबारा शुरू कर पाएंगे। करीब 2 साल बाद विवाद के चलते बंद हुआ यह शो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर लौटा। 15 नवंबर को रिलीज हुए सीजन 2 के फिनाले में समय भावुक हो गए। उनके भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।