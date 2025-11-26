यूट्यूब पर भारत के 5 सबसे ज्यादा देखे गए वीडियो, एक ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

यूट्यूब पर हर दिन करोड़ों वीडियो देखे जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो इतिहास रच जाते हैं। भारतीय संगीत का दुनियाभर में एक अलग ही स्थान है। ये हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को भाता है। इसमें भक्ति से भरपूर भजनों से लेकर धमाकेदार डांस नंबर और दिल को छू लेने वाले रोमांटिक गाने तक सब शामिल हैं। आइए यूट्यूब पर अब तक सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाले भारत के 5 वीडियोज के बारे में जानें।

#1 'श्री हनुमान चालीसा' भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में 'श्री हनुमान चालीसा' सबसे ऊपर है, जिसे टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार ने पेश किया था और इसमें वो खुद भी नजर आए थे। ये भारत का पहला वीडियो है, जिसने सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाले वीडियो का रिकॉर्ड बनाया है। 'हनुमान चालीसा' ने भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने दर्शकों के बीच खास जगह बना ली है। इसे 500 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

#2 'लहंगा' भारत में रिलीज हुआ कोई भी वीडियो 'हनुमान चालीसा' के बराबर नहीं पहुंच पाया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर पंजाबी गाना 'लहंगा' आता है, जिसके 180 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, लेकिन ये संख्या भी 'हनुमान चालीसा' के मुकाबले बहुत कम है। 'लहंगा' 2019 में रिलीज हुआ था। इस म्यूजिक वीडियो में जस मानक के साथ माहिरा शर्मा नजर आई थीं। ये गाना रिलीज होते ही सुपरहिट हो गया था और यूट्यूब पर रिकॉर्डतोड़ व्यूज हासिल किए थे।

#3 '52 गज का दामन' रेणुका पंवार और प्रांजल दहिया ने मिलकर कई हिट गाने दिए हैं। उनका हरियाणवी गाना '52 गज का दामन पहर मटक चालूंगी' ने हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी के गानों भी टक्कर दे दी थी। ये गाना हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का पहला ऐसा गाना बना था, जिसके वीडियो को 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। 170 करोड़ से ज्यादा व्यूज पा चुके इस वीडियो में प्रांजल के साथ अमन जाजी नजर आए थे, वहीं रेणुका ने इसे अपनी आवाज दी थी।