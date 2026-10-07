'रामायण' की VFX कंपनी 'प्राइम फोकस' पर IT रेड

'रामायण' से जुड़ी करोड़ों का काम संभालने वाली 'प्राइम फोकस' पर आयकर विभाग का शिकंजा

लेखन नेहा शर्मा 02:10 pm Oct 07, 202602:10 pm

क्या है खबर?

आयकर विभाग ने 'प्राइम फोकस लिमिटेड' के मुंबई स्थित दफ्तरों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई निर्माता वासु भगनानी और कुमार मंगत पाठक के ठिकानों पर हुई रेड के कुछ ही दिनों बाद देखने को मिली है। नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के VFX का काम संभाल रही कंपनी बुधवार, 7 अक्टूबर को आयकर विभाग के रडार पर आ गई। खबरों के मुताबिक, अधिकारियों ने मुंबई स्थित कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है।