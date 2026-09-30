फिल्म निर्माता वाशु भगनानी अस्पताल में भर्ती

आयकर विभाग की जांच के बीच बिगड़ी वाशु भगनानी की तबीयत, लंदन के अस्पताल में भर्ती

लेखन ज्योति सिंह 09:34 am Sep 30, 202609:34 am

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्माता वाशु भगनानी अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्हें कथित तौर पर लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह खबर ऐसे समय में आई है, जब आयकर विभाग फिल्म परियोजनाओं से जुड़े विदेशी लेन-देन में संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच कर रहा है। हाल ही में, अधिकारियों ने मुंबई में स्थित 12 जगहों पर छापेमारी की थी। इनमें वाशु, रकुल प्रीत सिंह की संपत्ति और पैनोरमा स्टूडियो भी शामिल थे।