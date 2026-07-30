'रामायण' का ट्रेलर रिलीज, रावण बने यश ने रणबीर कपूर और साई पल्लवी को छोड़ा पीछे

लेखन नेहा शर्मा 04:40 am Jul 30, 202604:40 am

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा और दुनियाभर के सिनेमाप्रेमियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है। निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित और भारत की सबसे भव्य फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को तड़के शुभ ब्रह्म मुहूर्त (सुबह 4:15 बजकर मिनट पर वैश्विक स्तर पर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर लॉन्च से पहले निर्माताओं ने 16 शहरों और 400 से ज्यादा स्कूलों में इसकी खास स्क्रीनिंग रखकर युवाओं को इससे जोड़ा।