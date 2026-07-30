'रामायण' का ट्रेलर रिलीज, रावण बने यश ने रणबीर कपूर और साई पल्लवी को छोड़ा पीछे
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा और दुनियाभर के सिनेमाप्रेमियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है। निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित और भारत की सबसे भव्य फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को तड़के शुभ ब्रह्म मुहूर्त (सुबह 4:15 बजकर मिनट पर वैश्विक स्तर पर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर लॉन्च से पहले निर्माताओं ने 16 शहरों और 400 से ज्यादा स्कूलों में इसकी खास स्क्रीनिंग रखकर युवाओं को इससे जोड़ा।
ट्रेलर
रणबीर और यश का महा-संग्राम
फिल्म के बहुप्रतीक्षित 3D ट्रेलर से दर्शकों को दो भागों में बन रही इस महत्वाकांक्षी फिल्म की एक बेहद खास और विस्तृत झलक मिल गई है।
फिल्म के ट्रेलर में रणबीर कपूर (श्री राम) का शांत, तेजस्वी और सौम्य रूप दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है तो दूसरी तरफ यश (रावण) की खलनायकी और महाशक्तिशाली उपस्थिति रोंगटे खड़े कर देने वाली है।
बॉलीवुड के रणबीर और कन्नड़ सिनेमा के 'रॉकिंग स्टार' यश के बीच जबरदस्त टकराव देखने लायक है।
आकर्षण
चर्चा में यश का खौफनाक 'रावण' अवतार
पहले प्रोमो में रणबीर कपूर के 'भगवान राम' के रूप पर जोर दिया गया था, जबकि ट्रेलर में कई अन्य किरदारों की झलक देखने को मिली है। हालांकि, पूरी तरह से छा जाने वाला किरदार यश का 'रावण' है।
ट्रेलर की शुरुआत उन्हीं से होती है और जिस अंदाज में उन्हें पेश किया गया है, वो दर्शकों को हैरान कर देगा। उनका भयानक रूप और एक्शन सीन्स खास छाप छोड़ते हैं।
यश का ये अंदाज सबसे अलग और अनोखा है।
किरदार
श्री राम के रूप में दिव्य दिखे रणबीर
4 मिनट से लंबे इस ट्रेलर में जहां यश का 'रावण' अवतार छा गया है, वहीं रणबीर कपूर का 'श्री राम' का शांत व दिव्य रूप और साई पल्लवी की 'सीता' के रूप में सादगी दर्शकों को प्रभावित करती है।
लारा दत्ता, अरुण गोविल और विवेक ओबेरॉय की झलक भी दिखती है। हालांकि, सनी देओल (हनुमान) ट्रेलर से नदारद हैं। इसके बावजूद ट्रेलर ने उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया है।
उम्मीद
3D इफेक्ट्स और ऐरावत का शानदार दृश्य
फिल्म का पैमाना और 3D इफेक्ट्स बेहद शानदार हैं, खासकर ऐरावत हाथी वाला दृश्य काफी प्रभावित करता है।
हालांकि, इसके विजुअल्स 'बाहुबली' से आगे निकलते नहीं दिखते। ट्रेलर को सिनेमाघरों में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के साथ बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। नतीजतन, इसे सिनेमाघरों में जबरदस्त पहुंच मिलेगी और इतने बड़े पैमाने की भव्य फिल्म को अनुभव करने का सही तरीका भी यही है।
ट्रेलर देख तय है कि दिवाली के मौके पर फिल्म की धमाकेदार शुरुआत होगी।