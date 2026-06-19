उत्तराखंड में हो रही इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर G9' की शूटिंग, फैंस हुए दीवाने

इमरान फिल्म में निभा रहे हैं ये किरदार

इमरान फिल्म में 'एजेंट G9' उर्फ 'ईश्वर' का किरदार निभा रहे हैं। उनका नया अवतार सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है।

सेट पर भी वे फैंस के साथ काफी दोस्ताना व्यवहार करते दिखते हैं। शूटिंग के ब्रेक के दौरान वे प्रशंसकों के साथ सेल्फी लेते और उन्हें ऑटोग्राफ भी देते हैं।

इस इलाके की नदी के किनारे वाले इलाकों और पुराने शहरों के माहौल को कैमरे में कैद करने के लिए फिल्म के मुख्य दृश्यों की शूटिंग हरिद्वार, देहरादून, बहादराबाद, मालदेवता और श्रवण नाथ नगर जैसे कई जगहों पर हो रही है।