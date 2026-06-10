जानें क्या है आलिया भट्ट की 'अल्फा' से उदय चोपड़ा का संबंध?

कब रिलीज होगी 'अल्फा'?

शिव रावल के निर्देशन में बनी 'अल्फा' यश राज स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म है, जिसकी कहानी एक महिला के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है।

इस तरह यह फिल्म एक नया इतिहास रचने को तैयार है। आपको बता दें कि इसी यूनिवर्स में 'वॉर' और 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में आई थीं।

टीजर में दिखाया गया है कि बॉबी का किरदार अपनी बेटी को उसके 18वें जन्मदिन पर एक खास मिशन देता है।

फिल्म में शरवरी भी एक अहम किरदार में हैं, लेकिन टीजर में उनकी झलक अभी तक नहीं दिखाई गई है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और बढ़ गई है। यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।