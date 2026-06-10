YRF स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट का जलवा, 'अल्फा' के टीजर ने मचाया धमाल मनोरंजन Jun 10, 2026

अलिया भट्ट की नई फिल्म 'अल्फा' का टीजर रिलीज हो गया है और यह बॉलीवुड में जोरदार चर्चा बटोर रहा है।

इस फिल्म में अलिया 'सीता' नाम की एक युवा जासूस की भूमिक में नजर आ रही हैं, जो एक खास मिशन पर निकली हैं। यह YRF की मशहूर स्पाई यूनिवर्स का अगला पाठ है।

ऐसे में अमिताभ बच्चन ने अलिया को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेजते हुए लिखा, 'मेरी प्यारी अलिया को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।'

वहीं, जोया अख्तर ने भी बस 'बूम' लिखकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं नीतू कपूर ने भी आलिया की तारीफ की। इससे साफ है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित है।