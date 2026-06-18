'मैं वापस आऊंगा' की धमाकेदार वापसी, इम्तियाज अली की फिल्म ने 6 दिनों में कमाए इतने करोड़ मनोरंजन Jun 18, 2026

इम्तियाज अली की नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की है। 12 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने 6 दिनों के अंदर दुनिया भर से 18.73 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं।

बंटवारे के दौर पर आधारित इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शरवरी, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं।

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' और मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर: द साइलेंट सेवीयर' जैसी बड़ी फिल्मों के सामने होने के बावजूद 'मैं वापस आऊंगा' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है।