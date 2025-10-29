LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अभिषेक बच्चन ने अवॉर्ड खरीदने के आरोप पर कहा- मैं आपको गलत साबित कर दूंगा
अभिषेक बच्चन ने अवॉर्ड खरीदने के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@bachchan)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 29, 2025
05:29 pm
क्या है खबर?

अभिषेक बच्चन को 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 में फिल्म 'आई वांट टू टॉक' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। यह फिल्म साल 2024 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी, जिसने अभिनेता को उनके करियर का पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड दिलाया है। सोशल मीडिया के जरिए अभिषेक को उनकी इस उपलब्धि के लिए खूब बधाई मिली। कुछ लोगों ने उनपर अवॉर्ड खरीदने का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसका अभिनेता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।

प्रतिक्रिया

अभिषेक बच्चन ने आरोपों पर दी प्रतिक्रिया

अभिषेक ने एक्स पर लिखा, 'मैंने कभी कोई पुरस्कार नहीं खरीदा या कोई आक्रामक प्रचार नहीं किया। बस कड़ी मेहनत, खून-पसीना और आंसू। लेकिन, मुझे शक है कि आप मेरी लिखी या कही बात पर यकीन करेंगे। इसलिए आपको चुप कराने का अच्छा तरीका है कि मैं और मेहनत करूं जिससे भविष्य में किसी भी उपलब्धि पर आपको शक न हो सके।' उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'मैं आपको गलत साबित कर दूंगा! पूरे सम्मान और "सौम्यता" के साथ।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट 

आरोप

अभिषेक पर लगा था ये आरोप

दरअसल, सोशल मीडिया पर नवनीत मूंदड़ा नाम के एक यूजर ने अभिषेक पर अवॉर्ड खरीदने का आरोप लगाते हुए लिखा था, 'भले वह मिलनसार हैं, लेकिन पेशेवर तौर पर कहने में बुरा लग रहा है कि #AbhishekBachchan इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे अवॉर्ड्स खरीदना और जबरदस्त PR आपको प्रासंगिक बनाए रख सकता है। भले ही आपके करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर न हो।' हालांकि, पोस्ट वायरल होने के बाद लोग अभिनेता के बचाव में उतर आए हैं।