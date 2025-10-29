अभिषेक बच्चन ने अवॉर्ड खरीदने के आरोप पर कहा- मैं आपको गलत साबित कर दूंगा

अभिषेक ने एक्स पर लिखा, 'मैंने कभी कोई पुरस्कार नहीं खरीदा या कोई आक्रामक प्रचार नहीं किया। बस कड़ी मेहनत, खून-पसीना और आंसू। लेकिन, मुझे शक है कि आप मेरी लिखी या कही बात पर यकीन करेंगे। इसलिए आपको चुप कराने का अच्छा तरीका है कि मैं और मेहनत करूं जिससे भविष्य में किसी भी उपलब्धि पर आपको शक न हो सके।' उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'मैं आपको गलत साबित कर दूंगा! पूरे सम्मान और "सौम्यता" के साथ।'

Just to set the record straight. Never has any award been bought or aggressive PR been done by me . Just hard work, blood, sweat and tears. But, doubt you’ll believe anything I say or write. So…. Best way to shut you up is by working even harder so that you don’t ever doubt any…

आरोप

अभिषेक पर लगा था ये आरोप

दरअसल, सोशल मीडिया पर नवनीत मूंदड़ा नाम के एक यूजर ने अभिषेक पर अवॉर्ड खरीदने का आरोप लगाते हुए लिखा था, 'भले वह मिलनसार हैं, लेकिन पेशेवर तौर पर कहने में बुरा लग रहा है कि #AbhishekBachchan इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे अवॉर्ड्स खरीदना और जबरदस्त PR आपको प्रासंगिक बनाए रख सकता है। भले ही आपके करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर न हो।' हालांकि, पोस्ट वायरल होने के बाद लोग अभिनेता के बचाव में उतर आए हैं।