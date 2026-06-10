शादी के 9 साल बाद हुनर अली और मयंक गांधी हुए अलग, कोर्ट ने भी लगाई मोहर

मनोरंजन Jun 10, 2026

टीवी अदाकारा हुनर अली और मयंक गांधी ने 9 साल की शादी के बाद तलाक ले लिया है। दोनों ने सितंबर 2025 में पहली बार तलाक की अर्जी दी थी।

हुनर 'रिमझिम- छोटी उम्र बड़ा सफा' की शूटिंग के दौरान यह खबर सुनाकर वह काफी भावुक हो गई थीं।

ब्रेक के दौरान अपनी कानूनी टीम का संदेश पढ़कर वह रो पड़ीं।