हुमा कुरैशी की नई फिल्म का ऐलान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamhumaq)

हुमा कुरैशी की नई फिल्म 'सिंगल सलमा' का ऐलान, रिलीज तारीख से उठा पर्दा

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 29, 2025
01:25 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री हुमा कुरैशी को इन दिनों फिल्म 'जॉली LLB 3' में देखा जा रहा है, जिसमें वह अक्षय कुमार की पत्नी की भूमिका निभा रही हैं। उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब हुमा की नई फिल्म का ऐलान हो गया है, जिसका नाम 'सिंगल सलमा' है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान नचिकेत सामंत ने संभाली है। इसके साथ 'सिंगल सलमा' की रिलीज तारीख से भी पर्दा उठ गया है।

सिंगल सलमा

कब रिलीज होगा ट्रेलर?

'सिंगल सलमा' 31 अक्टूबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी, वहीं फिल्म का ट्रेलर 30 सितंबर को रिलीज होने वाला है। फिल्म का पहला पोस्टर भा सामने आ गया है, जिसमें हुमा समेत तमाम सितारों की झलक दिख रही है। निर्माताओं ने लिखा, 'लखनऊ और लंदन- दो शहर, दो लड़के और एक सवाल- आखिर कौन बनेगा सिंगल सलमा का बालमा, किससे होगी सलमा की शादी?' फिल्म में सनी सिंह और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

