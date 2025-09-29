हुमा कुरैशी की नई फिल्म 'सिंगल सलमा' का ऐलान, रिलीज तारीख से उठा पर्दा

सिंगल सलमा

कब रिलीज होगा ट्रेलर?

'सिंगल सलमा' 31 अक्टूबर, 2025 को दर्शकों के बीच आएगी, वहीं फिल्म का ट्रेलर 30 सितंबर को रिलीज होने वाला है। फिल्म का पहला पोस्टर भा सामने आ गया है, जिसमें हुमा समेत तमाम सितारों की झलक दिख रही है। निर्माताओं ने लिखा, 'लखनऊ और लंदन- दो शहर, दो लड़के और एक सवाल- आखिर कौन बनेगा सिंगल सलमा का बालमा, किससे होगी सलमा की शादी?' फिल्म में सनी सिंह और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।