हुमा कुरैशी ने कथित बॉयफ्रेंड रचित सिंह से की सगाई? सामने आई दिलचस्प जानकारी 

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हुमा और रचित ने सगाई कर ली है। फिलहाल उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ यह खुशखबरी साझा नहीं की है। बता दें कि हुमा और रचित पिछले लंबे समय से एक-दूजे को डेट कर रहे हैं। दोनों की जोड़ी को लोग खूब पसंद करते हैं। इस जोड़े को अक्सर कई मौकों पर साथ में देखा जाता है। अब प्रशंसक दोनों की शादी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

परिचय

कौन हैं रचित सिंह?

रचित एक्टिंग कोच होने के साथ एक अभिनेता हैं। उन्होंने रवीना टंडन की वेब सीरीज 'कर्मा कॉलिंग' के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, जो जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे और पले-बढ़े रचित 2016 में सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और निर्माता अतुल मोंगिया के साथ काम करना शुरू किया। 2021 से रचित ने अपने बैनर तले स्वतंत्र रूप से वर्कशॉप आयोजित करना शुरू किया।