'तू मेरी मैं तेरा...' का गाना 'हम दोनों' रिलीज, कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की केमिस्ट्री लगी खूबसूरत
क्या है खबर?
'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'सत्यप्रेम की कथा' जैसी कई रोमांटिक फिल्मों के बाद, कार्तिक आर्यन एक और फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। अनन्या पांडे के साथ उनकी रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस पर धमाका करने को तैयार है। फिल्म के टीजर और टाइटल ट्रैक की सफलता के बाद निर्माताओं ने दूसरा गाना 'हम दोनों' जारी कर दिया है। इसे विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी ने आवाज दी है।
केमिस्ट्री
कार्तिक और अनन्या की खूबसूरत केमिस्ट्री
कार्तिक और अनन्या का नया गाना 'हम दोनों' हर फ्रेम में खुशी और प्यार को परोसता है। गाने की लोकेशन जितनी ज्यादा शानदार है, उससे ज्यादा खूबसूरत कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री है। 3 मिनट, 40 सेकंड के गाने को सारेगामा यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है, जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है जिसका निर्देशन समीर विद्वांस ने किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाने का वीडियो
KARTIK AARYAN - ANANYA PANDAY: 'TU MERI MAIN TERA, MAIN TERA TU MERI' NEW TRACK UNVEILED – CHRISTMAS 2025 RELEASE... Loving the chemistry between #KartikAaryan and #AnanyaPanday.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 5, 2025
After the success of the title track, here's the newest track from #TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri –… pic.twitter.com/BvPyY7Uxig