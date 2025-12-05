'तू मेरी मैं तेरा...' का गाना 'हम दोनों' रिलीज, कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की केमिस्ट्री लगी खूबसूरत

लेखन ज्योति सिंह 01:09 pm Dec 05, 202501:09 pm

क्या है खबर?

'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'सत्यप्रेम की कथा' जैसी कई रोमांटिक फिल्मों के बाद, कार्तिक आर्यन एक और फिल्म के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। अनन्या पांडे के साथ उनकी रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस पर धमाका करने को तैयार है। फिल्म के टीजर और टाइटल ट्रैक की सफलता के बाद निर्माताओं ने दूसरा गाना 'हम दोनों' जारी कर दिया है। इसे विशाल ददलानी और शेखर रवजियानी ने आवाज दी है।