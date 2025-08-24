बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन दोगुना हुआ 'कुली' का कारोबार, 'वॉर 2' को दी धोबी पछाड़

बीते 14 अगस्त को सिनेमाघरों में ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' और रजनीकांत की 'कुली' रिलीज हुईं। दोनों ही फिल्में बड़े बजट में बनीं और खूब हो-हल्ला हुआ, लेकिन रिलीज के बाद न तो इनमें से किसी को समीक्षकों से बढ़िया प्रतिक्रिया मिली और ना ही बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल देखने को मिला। 'वॉर 2' और 'कुली' की रिलीज काे 10 दिन पूरे हो चुके हैं। आइए जानें किस फिल्म ने कितनी कमाई की है।

कुली 'कुली' ने 10वें दिन कमाए 10 करोड़ सैकनिल्क के मुताबिक, 'कुली' ने दसवें दिन 10 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसी के साथ इसने भारत में 245.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और बॉक्स बॉफिस पर यह बहुत जल्द 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली है। 'कुली' ने 65 करोड़ रुपये से अपना खाता खोला था। 9वें दिन फिल्म ने 5.85 करोड़ रुपये कमाए थे। फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन शनिवार इसके लिए शुभ समाचार लेकर आया।

स्टारकास्ट 'कुली' में नजर आ रहे ये कलाकार 'कुली' के निर्देशक 'कैथी', 'विक्रम' और 'मास्टर' जैसी हिट फिल्मों के लिए जाने जाने वाले लोकेश कनगराज हैं। इसमें नागार्जुन अक्किनेनी, आमिर खान और श्रुति हासन जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। भले ही 'कुली' ने छप्परफाड़ कमाई नहीं की, लेकिन ये सच है कि रजनीकांत की स्टारपावर के सामने कोई टिक नहीं सकता। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत, बल्कि दुनियाभर में भी 'वॉर 2' बेहतर कमाई की है।

वॉर 2 'वॉर 2' का हाल जानिए ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी 'कुली' के साथ ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। हालांकि, कमाई के मामले में 'कुली', 'वॉर 2' से आगे चल रही है। 'वॉर 2' ने 9वें दिन 4 करोड़ रुपये कमाए थे और 10वें दिन इसकी भी रफ्तार बढ़ी। फिल्म ने 6.25 करोड़ रुपये अपने खाते से जोड़े। हालांकि, भारत में फिर भी इसकी कुल कमाई 214 करोड़ रुपये ही हो पाई है।