'बिग बॉस' में हिस्सा ले चुके ये मशहूर खिलाड़ी, अब दिग्गज मुक्केबाज माइक टाइसन की बारी

सलमान खान की मेजबानी वाला चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' खूब चर्चा में है। इस शाे में न सिर्फ फिल्म, टीवी या सोशल मीडिया, बल्कि खेल की दुनिया के सितारे भी हिस्सा लेते हैं। बॉक्सिंग की दुनिया के बड़े नामों में से एक माइक टायसन 'बिग बॉस 19' में नजर आ सकते हैं। आइए जानें खेल की दुनिया से जुड़े उन सितारों के बारे में, जो 'बिग बॉस' के घर में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं।

#1 द ग्रेट खली साल 2010 में 'बिग बॉस' के चौथे सीजन में पहलवान 'द ग्रेट खली' उर्फ दिलीप सिंह राणा ने भाग लिया था। 'बिग बॉस 4' का खिताब श्वेता तिवारी ने जीता था और इसके पहले रनर-अप रहे थे 'द ग्रेट खली'। पिछले साल इस शो के बारे में 'द ग्रेट खली' बोले थे, "सब बताते हैं। सबकुछ स्क्रिप्टेड होता है। सारे शोज स्क्रिप्टेड होते हैं। WWE भी स्क्रिप्टेड है। पूरी दुनिया ही स्क्रिप्टेड है। शादी भी स्क्रिप्टेड होती है।"

#3 नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू 'बिग बॉस 6' में नजर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ 1 महीने ही उन्हें इस शो में देखा गया था। इस पर बात करते हुए सिद्धू ने बताया था कि अमृतसर में घर बनावने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। 'बिग बॉस' के निर्माताओं ने उन्हें मोटी रकम दी थी, लेकिन वह दूसरे और तीसरे महीने की फीस का खर्च नहीं उठा पाए, इसलिए वह 1 महीने में ही बाहर हो गए थे।

#4 और #5 श्रीसंत और संग्राम सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत 'बिग बॉस 12' के रनर-अप थे तो दीपिका कक्कड़ विजेता बनी थीं। शो के बाद श्रीसंत बोले थे, "मेरे लिए 'बिग बॉस' सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म था, जहां लोगों ने मुझे बिना किसी मास्क के श्रीसंत के रूप में देखा।" उधर पहलवान संग्राम सिंह को 'बिग बॉस 7' में शामिल होने के लिए नाम के साथ-साथ खूब पैसा भी मिला था और उनका मकसद भी यही था।