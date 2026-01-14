ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म का बनेगा सीक्वल? फिल्म निर्माता ने दिखाई हरी झंडी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की पिछली फिल्म 'वॉर 2' दर्शकों की उम्मीदों को पूरा करने से चूक गई थी। आने वाले समय में अभिनेता ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'कृष 4' के साथ दमदार वापसी करना चाहते हैं। इसमें अभिनय के साथ-साथ निर्देशन की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद संभाली है। इस बीच एक नई जानकारी आई है कि ऋतिक अपनी एक सुपरहिट फिल्म का सीक्वल ला सकते हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म निर्माता की पुष्टि ने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है।
पुष्टि
ऋतिक रोशन की 'काबिल 2' पर हो गई पुष्टि
ऋतिक और यामी गौतम अभिनीत फिल्म 'काबिल' साल 2017 में रिलीज हुई थी जिसने भारत में लगभग 103.84 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया था। अब इसका सीक्वल आ रहा है जिसकी पुष्टि फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने सोशल मीडिया पर की है। उन्होंने एक प्रशंसक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में लिखा, 'यह फिर से धमाकेदार है!!! और इस बार कहीं ज्यादा जानलेवा!!!' हालांकि सीक्वल के कलाकार और प्रोक्शन से जुड़ा कोई भी अपडेट अभी नहीं आया है।
प्रतिक्रिया
'काबिल 2' की पुष्टि होने पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया
उधर फिल्म निर्माता द्वारा 'काबिल 2' की पुष्टि होते ही प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक यूजर ने लिखा, 'रोहन भटनागर वापस आ रहे हैं?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'प्लीज कर बना दो, ऋतिक सर, ओके कर दो प्लीज।' 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म में ऋतिक ने अंधे व्यक्ति रोहन भटनागर का किरदार निभाया था, जबकि यामी उनकी पत्नी के रोल में थीं। इसकी भावुक कहानी, संगीत और दृश्यों ने लोगों का दिल जीत लिया था।