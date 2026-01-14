ऋतिक रोशन की इस सुपरहिट फिल्म का बनेगा सीक्वल

ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म का बनेगा सीक्वल? फिल्म निर्माता ने दिखाई हरी झंडी

लेखन ज्योति सिंह 01:58 pm Jan 14, 202601:58 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की पिछली फिल्म 'वॉर 2' दर्शकों की उम्मीदों को पूरा करने से चूक गई थी। आने वाले समय में अभिनेता ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'कृष 4' के साथ दमदार वापसी करना चाहते हैं। इसमें अभिनय के साथ-साथ निर्देशन की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद संभाली है। इस बीच एक नई जानकारी आई है कि ऋतिक अपनी एक सुपरहिट फिल्म का सीक्वल ला सकते हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म निर्माता की पुष्टि ने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है।