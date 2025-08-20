'कुली' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@Dir_Lokesh)

रजनीकांत की 'कुली' ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया? सामने आ गए आंकड़े

लेखन दीक्षा शर्मा 11:20 am Aug 20, 202511:20 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो गए हैं। इस फिल्म का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर उनकी यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शकों के बीच आई थी और पहले दिन से ही यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। अब 'कुली' की कमाई के छठे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है।