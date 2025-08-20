रजनीकांत की 'कुली' ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया? सामने आ गए आंकड़े
क्या है खबर?
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो गए हैं। इस फिल्म का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर उनकी यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शकों के बीच आई थी और पहले दिन से ही यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। अब 'कुली' की कमाई के छठे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है।
कमाई
'कुली' ने छठे दिन कमाए 9.50 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कुली' ने अपनी रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंगलवार 9.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 216 करोड़ रुपये हो गया है। 'कुली' ने 65 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर 'कुली' का सामना 'वॉर 2' से हो रहा है।
कुली
फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते दिखे रजनीकांत
'कुली' के निर्देशन की कमान लोकेश कनगराज ने संभाली है, जिन्हें 'लियो' और 'मास्टर' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। यह रजनीकांत और लोकेश के बीच पहला सहयोग है। रजनीकांत इस फिल्म में देवा की भूमिका निभा रहे हैं। थलाइवा का एक्शन और स्वैग देख दर्शक एक बार फिर उनके मुरीद हो गए हैं। 'कुली' में नागार्जुन अक्किनेनी, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, आमिर खान, सत्यराज और रचिता राम जैसे सितारे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।