ऋतिक रोशन का OTT पर होगा डेब्यू, इस सीरीज के लिए प्राइम वीडियो से मिलाया हाथ

बयान

"दुनियाभर के लोगों को जोड़ेगी सीरीज"

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइम वीडियो के वाइस प्रेसिडेंट गौरव गांधी ने कहा, "हमारा मिशन स्क्रीन पर और पीछे काम करने वाले हुनर का समर्थन करना है, जिससे ऐसी कहानी बन सके, जो दुनियाभर को पसंद आए।" ऋतिक ने कहा, "प्रोड्यूसर के तौर पर स्टॉर्म के साथ OTT पर आना मेरे लिए बेहतर विकल्प था। प्राइम वीडियो शानदार कहानी देने में माहिर है। ये सीरीज न सिर्फ भारत, बल्कि दुनियाभर के लोगों को जोड़ेगी। मैं इसके लिए उत्साहित हूं।"