ऋतिक रोशन का OTT पर होगा डेब्यू, इस सीरीज के लिए प्राइम वीडियो से मिलाया हाथ

ऋतिक रोशन का OTT डेब्यू (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hrithikroshan)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 10, 2025
11:17 pm
ऋतिक रोशन अपनी पिछली रिलीज फिल्म 'वॉर 2' की सफलता का आनंद उठा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कृष 4' का इंतजार किया जा रहा है। अब लगता है कि 'कृष 4' से पहले अभिनेता OTT पर डेब्यू कर प्रशंसकों को तोहफा देने का मूड बना चुके हैं। दरअसल, ऋतिक की प्रोडक्शन कंपनी HRX ने अमेजन प्राइम वीडियो के साथ हाथ मिलाया है। दोनों सीरीज 'स्टॉर्म' के लिए साथ आए हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है।

"दुनियाभर के लोगों को जोड़ेगी सीरीज"

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइम वीडियो के वाइस प्रेसिडेंट गौरव गांधी ने कहा, "हमारा मिशन स्क्रीन पर और पीछे काम करने वाले हुनर का समर्थन करना है, जिससे ऐसी कहानी बन सके, जो दुनियाभर को पसंद आए।" ऋतिक ने कहा, "प्रोड्यूसर के तौर पर स्टॉर्म के साथ OTT पर आना मेरे लिए बेहतर विकल्प था। प्राइम वीडियो शानदार कहानी देने में माहिर है। ये सीरीज न सिर्फ भारत, बल्कि दुनियाभर के लोगों को जोड़ेगी। मैं इसके लिए उत्साहित हूं।"

प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू करेंगे ऋतिक

सीरीज 'स्टॉर्म' के जरिए ऋतिक बतौर प्रोड्यूसर OTT स्पेस में पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं, जिससे उनके प्रशंसक खुश हैं। सीरीज में अलाया एफ, परवती थिरुवोथु, सबा आजाद, सृष्टि श्रीवास्तव और रामा शर्मा अहम किरदार में नजर आएंगे। हालांकि, 'स्टॉर्म' की रिलीज पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। फिलहाल ऋतिक आगामी फिल्म 'कृष 4' का निर्देशन कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार में नजर आएंगी। ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी।

