'अमर सिंह चमकीला' के बाद दिलजीत दोसांझ फिर इम्तियाज अली संग करेंगे फिल्म, जानिए अपडेट

दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@diljitdosanjh)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 10, 2025
07:56 pm
क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ गायकी के साथ-साथ अपनी एक्टिंग से भी लोगों का दिल जीत रहे हैं। ताजा अपडेट है कि गायक प्रेम कहानी पर आधारित एक नई फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली कर रहे हैं। जाहिर है कि दिलजीत और इम्तियाज इससे पहले फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए साथ आए थे। साल 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म में दिलजीत के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आईं थी। आइए जानते हैं, नई फिल्म पर अपडेट।

कास्ट

फिल्म में नजर आएंगे ये सितारे

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, बिना टाइटल वाली इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में पूरी करने के बाद, कास्ट और क्रू पंजाब के लिए रवाना हो गए हैं। दिलजीत के अलावा शरवरी, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। एआर रहमान, इरशाद कामिल और इम्तियाज अली की क्रिएटिव टीम बेहतरीन संगीत देने के लिए तैयार है। काम की बात करें तो दिलजीत आखिरी बार फिल्म 'डिटेक्टिव शेरदिल' और 'सरदार जी 3' में नजर आए थे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट