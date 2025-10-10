दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@diljitdosanjh)

'अमर सिंह चमकीला' के बाद दिलजीत दोसांझ फिर इम्तियाज अली संग करेंगे फिल्म, जानिए अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 07:56 pm Oct 10, 202507:56 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ गायकी के साथ-साथ अपनी एक्टिंग से भी लोगों का दिल जीत रहे हैं। ताजा अपडेट है कि गायक प्रेम कहानी पर आधारित एक नई फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली कर रहे हैं। जाहिर है कि दिलजीत और इम्तियाज इससे पहले फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए साथ आए थे। साल 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म में दिलजीत के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आईं थी। आइए जानते हैं, नई फिल्म पर अपडेट।