आलिया भट्ट ने अमेजन प्राइम वीडियो से मिलाया हाथ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aliaabhatt)

आलिया भट्ट लेकर आ रहीं ऐसी फिल्म, सामने आई ये दिलचस्प जानकारी

लेखन दीक्षा शर्मा 02:17 pm Aug 13, 202502:17 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्ट बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने बहुत कम समय और उम्र में इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है। फिल्म दर फिल्म उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पिछली बार आलिया को फिल्म 'जिगरा' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। आने वाले समय में वह कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगी। अब खबर आ रही है कि आलिया एक युवा वयस्क (यंग-एडल्ट) फिल्म लेकर आ रही हैं।