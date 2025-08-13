आलिया भट्ट लेकर आ रहीं ऐसी फिल्म, सामने आई ये दिलचस्प जानकारी
क्या है खबर?
आलिया भट्ट बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने बहुत कम समय और उम्र में इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है। फिल्म दर फिल्म उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पिछली बार आलिया को फिल्म 'जिगरा' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। आने वाले समय में वह कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगी। अब खबर आ रही है कि आलिया एक युवा वयस्क (यंग-एडल्ट) फिल्म लेकर आ रही हैं।
रिपोर्ट
आलिया खुद करेंगी फिल्म का निर्माण
पीपिंगमून की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'डार्लिंग्स' और 'जिगरा' को मिली सराहना के बाद अब आलिया अपने प्रोडक्शन हाउस 'इटरनल सनशाइन पिक्चर्स' के तहत अमेजन प्राइम वीडियो के लिए एक हाई-कॉन्सेप्ट युवा वयस्क फिल्म बनाने जा रही हैं। आलिया खुद इस फिल्म का निर्माण करने वाली हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने पहली बार चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट के साथ हाथ मिलाया है, जिसने पहले 'गुलमोहर', 'जादूगर' और 'द मेहता बॉयज' जैसी फिल्मों का निर्माण किया था।
निर्देशक
फिल्म की कहानी पर काम शुरू
आलिया की इस फिल्म के निर्देशन की कमान श्रीति मुखर्जी को सौंपी गई है, जो 'ये जवानी है दीवानी' और 'ब्रह्मास्त्र' में अयान मुखर्जी की सहायक निर्देशक रह चुकी हैं। इस फिल्म के जरिए श्रीति बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत करने जा रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिलहाल इस फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है और इसकी शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है।