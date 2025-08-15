कृति सैनन बनीं मुंबई में इतने बेशकीमती आशियाने की मालकिन, कहां-कहां से करती हैं मोटी कमाई?

कृति सैनन का नाम उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने बाहरी होने के बावजूद बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई है। कृति के पास आज किसी चीज की कोई कमी नहीं है चाहे फिर वो काम हो, पैसा हो या पहचान। हाल ही में उन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा निवेश किया है। कृति ने मुंबई में 78 करोड़ रुपये का एक डुप्लेक्स पेंटहाउस खरीदा है। एक नजर उनकी कुल संपत्ति और कमाई के जरियों पर।

ेबेक कृति के नए आशियाने के बारे में कृति ने मुंबई के सबसे रिहायशी इलाकों में शुमार पाली हिल, बांद्रा में अपना ये नया आशियाना खरीदा है। 'सुप्रीम प्राणा' नाम की एक लग्जरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में स्थित है, जो पाली हिल के हाई-प्रोफाइल माहौल का हिस्सा है। ये डुप्लेक्स पेंटहाउस 7,302 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस घर के साथ उन्हें 6 कार पार्किंग स्लॉट्स भी मिले हैं। ये साैदा मुंबई की रिहायशी संपत्तियों में अब तक के सबसे महंगे सौदों में से एक है।

नेट वर्थ कृति की कुल संपत्ति कितनी है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृति की कुल संपत्ति करीब 82 करोड़ रुपये है। वह एक फिल्म के लिए 5-8 करोड़ रुपये फीस लेती हैं। उधर इंस्टाग्राम ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी कृति करोड़ों रुपये की कमाई करती हैं। वह एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 1-2 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर स्पॉन्सर्ड कंटेंट से कृति सालाना 12-16 करोड़ रुपये कमाती हैं। इसके अलावा विज्ञापनों से होने वाली उनकी कमाई अलग है।

माध्यम यहां से भी करती हैं कमाई कृति का एक स्किन केयर ब्रांड, एक क्लोदिंग ब्रांड और एक फिटनेस प्लेटफॉर्म भी है, जिससे खूब मोटी कमाई होती है।कृति ने ने टेक स्टार्ट-अप 'ट्रिंग' में भी निवेश किया है, जिससे मोटी कमाई होती है। इसके अलावा उनका 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' नाम का प्रोडक्शन हाउस भी है। साल 2023 में उन्होंने इसे लॉन्च किया था। उनके प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म 'दो पत्ती' थी। कुल मिलाकर कृति ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने का पूरा इंतजाम किया हुआ है।