ZEE5 से 'सतलुज' हटते ही छिड़ी बहस, निर्देशक बोले- 'क्या सच से डरी सत्ता?'

हनी का कहना है कि फिल्म से देश की सुरक्षा को खतरा होने के दावे निराधार हैं। उन्होंने साफ किया कि फिल्म किसी पूरी व्यवस्था को नहीं, बल्कि कुछ खास गलत कार्रवाइयों पर निशाना साधती है।

उनका मानना है कि फिल्म पर पाबंदी दरअसल 'डर' की वजह से लगाई गई है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि जनता एकजुट हो या कोई कड़वा सच सामने आए।

इस कदम से पूरे देश में यह बड़ी बहस छिड़ गई है कि सेंसरशिप कौन तय करेगा और देश की कहानियों को कहने का अधिकार किसके पास है।