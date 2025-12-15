अभिनेता अनुज सचदेवा को सरेआम डंडे से पीटा; वायरल वीडियो देख भड़के सितारे बोले- केस करो

मुंबई में टीवी जगत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'साथ निभाना साथिया' और 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों में काम कर चुके अभिनेता अनुज सचदेवा पर उनकी ही सोसायटी में डंडे से हमला किया गया। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस व सितारे भी हैरान और गुस्से में हैं। ये वीडियो खुद अनुज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

हमला किस बात से नाराज था हमलावर? मुंबई में अनुज के साथ एक चौंकाने वाली घटना हुई। उनकी ही गोरगांव सोसायटी में रहने वाले एक आदमी ने उन्हें डंडे से मार दिया। हमला करने वाले शख्स का कहना है कि अनुज के कुत्ते ने उसे काट लिया था। इसी बात से वह गुस्सा हो गया और अनुज से झगड़ा करने लगा। उसने अनुज को जमकर गालियां दीं। उन्हें डंडे से पीटा और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी।

अपबीती मेरे सिर से खून बह रहा है- अनुज अनुज ने लिखा, 'मैं ये वीडियो सबूत के तौर पर डाल रहा हूं, इससे पहले कि ये व्यक्ति मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाए। इसने सोसायटी में गलत जगह पार्किंग को लेकर मेरे कुत्ते और मुझ पर हमला किया। ये घटना हार्मनी मॉल रेजिडेंसी, गोरगांव वेस्ट की है। ये आदमी ए-विंग, फ्लैट नंबर 602 का रहने वाला है। कृपया इसे उन लोगों तक पहुंचाएं, जो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे सिर से खून बह रहा है।'

