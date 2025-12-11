निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग UFO-एलियंस साथ लाएंगे? तहलका मचाने के लिए खास तैयारी

"I don't believe we're alone" - Steven Spielberg Billboards just popped up in Times Square and LA stating that "all will be revealed 6.12.26" Check out Spielberg's earlier comments about his thoughts on UFO's and aliens. pic.twitter.com/BMwe2mHRnM

फिल्म

UFO पर आधारित होगी फिल्म

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टीवन की आगामी परियोजना UFO-एलियंस पर आधारित साइंस-फिक्शन फिल्म होगी। टाइम्स स्क्वायर में लगे बिलबोर्ड्स पर सिर्फ इतना लिखा है, 'सब कुछ 06.12.2026 को उजागर होगा।' पोस्टर में किसी अज्ञात पक्षी की आंख नजर आ रही है। बताया जाता है कि फिल्म की रिलीज तारीख 12 मई, 2026 होगी। हालांकि फिल्म का टाइटल, कहानी और कलाकारों के नाम से पर्दा उठना बाकी है। हालांकि, पोस्ट ने अभी से प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है।