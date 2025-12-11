LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग UFO-एलियंस साथ लाएंगे? तहलका मचाने के लिए खास तैयारी
निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग UFO-एलियंस साथ लाएंगे? तहलका मचाने के लिए खास तैयारी
निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग की अगली फिल्म पर आया अपडेट

निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग UFO-एलियंस साथ लाएंगे? तहलका मचाने के लिए खास तैयारी

लेखन ज्योति सिंह
Dec 11, 2025
01:40 pm
क्या है खबर?

मशहूर हॉलीवुड निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग हमेशा से अपनी शानदार फिल्माें के लिए जाने जाते हैं। 'जॉज', 'E.T.' और 'जुरासिक पार्क' जैसे बेहतरीन फिल्मों के बाद, स्टीवन की अगली फिल्म और ज्यादा धमाकेदार होगी। प्रशंसकों का उत्साह बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स में एक रहस्यमयी बिलबोर्ड लगाया है, जो देखने में बेहद डरावना प्रतीत होता है। स्टीवन की यह बहुप्रतीक्षित परियोजना 2026 के लिए तय हुई है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी आना बाकी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए बिलबोर्ड की एक झलक

फिल्म

UFO पर आधारित होगी फिल्म

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टीवन की आगामी परियोजना UFO-एलियंस पर आधारित साइंस-फिक्शन फिल्म होगी। टाइम्स स्क्वायर में लगे बिलबोर्ड्स पर सिर्फ इतना लिखा है, 'सब कुछ 06.12.2026 को उजागर होगा।' पोस्टर में किसी अज्ञात पक्षी की आंख नजर आ रही है। बताया जाता है कि फिल्म की रिलीज तारीख 12 मई, 2026 होगी। हालांकि फिल्म का टाइटल, कहानी और कलाकारों के नाम से पर्दा उठना बाकी है। हालांकि, पोस्ट ने अभी से प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है।

Advertisement