आलिया भट्‌ट को मिला गोल्डन ग्लोब्स का सम्मान, होराइजन पुरस्कार से नवाजा गया

लेखन ज्योति सिंह
Dec 11, 2025
01:05 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री आलिया भट्‌ट की प्रसिद्धी सिर्फ भारत तक कायम सीमित नहीं है। दुनियाभर में उनके कई चाहने वाले हैं। अभिनेत्री हाल ही में, सऊदी अरब के रेड सी फिल्म फेस्टिवल के 5वें संस्करण के दौरान आयोजित भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनीं। इस मौके पर उन्हें गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलिया रेड सी फिल्म फेस्टिवल की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक बनकर सामने आई हैं। उनकी इस उपलब्धि ने भारत का नाम रोशन कर दिया।

प्रतिक्रिया

आलिया ने सम्मान मिलने पर दी प्रतिक्रिया

वैरायटी.कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्डन ग्लोब्स सम्मान मिलने पर आलिया ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, "गोल्डन ग्लोब्स, ग्लोबल अवॉर्ड इंडस्ट्री का प्रतिष्ठित हिस्सा है और मुझे इसका हिस्सा बनकर खुशी हो रही है। मैं सशक्त और योग्य महिलाओं की और भी कहानियां सुनाने के अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं।" काम की बात करें, तो आलिया को फिल्म 'लव एंड वॉर' में देखा जाएगा। यह फिल्म 20 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

