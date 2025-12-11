आलिया भट्‌ट को मिला गोल्डन ग्लोब्स होराइजन का सम्मान

आलिया भट्‌ट को मिला गोल्डन ग्लोब्स का सम्मान, होराइजन पुरस्कार से नवाजा गया

लेखन ज्योति सिंह 01:05 pm Dec 11, 202501:05 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री आलिया भट्‌ट की प्रसिद्धी सिर्फ भारत तक कायम सीमित नहीं है। दुनियाभर में उनके कई चाहने वाले हैं। अभिनेत्री हाल ही में, सऊदी अरब के रेड सी फिल्म फेस्टिवल के 5वें संस्करण के दौरान आयोजित भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनीं। इस मौके पर उन्हें गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलिया रेड सी फिल्म फेस्टिवल की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक बनकर सामने आई हैं। उनकी इस उपलब्धि ने भारत का नाम रोशन कर दिया।