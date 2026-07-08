क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' में जेंडाया, टॉम हॉलैंड ने बताया कैसे मिला रोल मनोरंजन Jul 08, 2026

हॉलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड ने हाल ही में एक दिलचस्प वाकया साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी प्रेमिका और सह-कलाकार जेंडाया को क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म 'द ओडिसी' में रोल मिलने की खबर देकर कैसे सरप्राइज दिया। दरअसल, महान निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन जानते थे कि जेंडया उनके काम की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, इसलिए उन्हें फिल्म में भूमिका देने से पहले क्रिस्टोफर ने टॉम हॉलैंड से इस बारे में बात की थी।

टॉम हॉलैंड को इस फिल्म में पहले ही 'टेलीमेकस' के मुख्य किरदार के लिए चुना जा चुका था। जेंडाया को सरप्राइज देने के लिए हॉलैंड ने उनसे फिल्म की स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ने के लिए कहा, जिसमें इस बार चालाकी से 'एथेना' के किरदार की जानकारी छिपाई गई थी।