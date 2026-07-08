क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' में जेंडाया, टॉम हॉलैंड ने बताया कैसे मिला रोल
हॉलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड ने हाल ही में एक दिलचस्प वाकया साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी प्रेमिका और सह-कलाकार जेंडाया को क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म 'द ओडिसी' में रोल मिलने की खबर देकर कैसे सरप्राइज दिया। दरअसल, महान निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन जानते थे कि जेंडया उनके काम की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, इसलिए उन्हें फिल्म में भूमिका देने से पहले क्रिस्टोफर ने टॉम हॉलैंड से इस बारे में बात की थी।
टॉम हॉलैंड को इस फिल्म में पहले ही 'टेलीमेकस' के मुख्य किरदार के लिए चुना जा चुका था। जेंडाया को सरप्राइज देने के लिए हॉलैंड ने उनसे फिल्म की स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ने के लिए कहा, जिसमें इस बार चालाकी से 'एथेना' के किरदार की जानकारी छिपाई गई थी।
खुशी से झूम उठीं जेंडाया
जैसे ही जेंडाया को इस बात का अहसास हुआ, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी इस प्रतिक्रिया को याद करते हुए हॉलैंड ने बेहद खुश होकर कहा, "जैसे ही उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उनके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई... वो सचमुच एक अद्भुत और कमाल का पल था।"
इस शानदार महाकाव्य में मैट डेमन ओडिसीयस की भूमिका में हैं, जिसे एथेना (जेंडाया) गाइड कर रही हैं। दूसरी तरफ ऐनी हैथवे और टॉम हॉलैंड घर पर होने वाले ड्रामे का सामना कर रहे हैं। 'द ओडिसी' 17 जुलाई को सिनेमाघरों में आएगी, और इसके बाद आप दोनों सितारों को 31 जुलाई को 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में फिर से देखेंगे।