हिमांशी खुराना ने लगाई आसिम रियाज की लताड़

आसिम रियाज पर क्यों भड़कीं हिमांशी खुराना? बोलीं- सारे सबूत मेरे पास, चुप नहीं बैठूंगी

लेखन ज्योति सिंह 11:55 am Aug 25, 202611:55 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 13' का हिस्सा रहे आसिम रियाज और अभिनेत्री हिमांशी खुराना के बीच का पुराना रिश्ता एक बार फिर विवादों में घिर चुका है। हाल ही में, पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में अभिनेत्री ने दावा किया कि कैसे रिश्तें में रहते हुए आसिम चाहते थे कि वह इस्लाम धर्म को समझें और स्वीकार करें। हालांकि, आसिम ने दावों को गलत ठहराया और हिमांशी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया। आसिम की प्रतिक्रिया पर हिमांशी ने पलटवार किया है।