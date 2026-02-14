हिमांशी खुराना की जान को बड़ा खतरा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी 10 करोड़ की रंगदारी

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री और ' बिग बॉस ' से लोकप्रिय हुईं हिमांशी खुराना को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हिमांशी को अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है। इस धमकी के बाद अभिनेत्री ने सुरक्षा की गुहार लगाई है और मोहाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

धमकी वैलेंटाइन डे पर आई धमकी भरी कॉल 'बिग बॉस 13' फेम मशहूर पंजाबी अभिनेत्री और गायिका हिमांशी खुराना को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर की ओर से दी गई है। धमकी देने वाले ने हिमांशी से 10 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फिरौती मांगी है। हिमांशी को ये कॉल 14 फरवरी को आई, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मोहाली पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।

जांच पुलिस ने तेज की जांच मोहाली पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और इस धमकी भरी फोन कॉल के स्रोत का पता लगाने के लिए कॉल रिकॉर्ड्स की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। धमकी की गंभीरता को देखते हुए कॉल करने वाले आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं।

