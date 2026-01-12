हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, बताया सनी देओल और प्रकाश कौर संग अपने रिश्ते का सच

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के निधन के बाद हर किसी की नजर इस बात पर थी कि क्या अब देओल परिवार की सालों पुरानी दूरियां खत्म होंगी? सालों से चल रहे इन अनसुलझे सवालों और अटकलों के बीच अब खुद हेमा मालिनी ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने न केवल धर्मेंद्र के बिना अपने अकेलेपन का दर्द बयां किया, बल्कि सनी देओल और उनकी मां प्रकाश कौर संग अपने असली रिश्तों का सच भी दुनिया के सामने रखा है।

दिल की बात "धर्मेंद्र के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती" धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए हेमा भावुक हो गईं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "मैं उनके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो यहीं कहीं मेरे आस-पास हैं। घर का हर कोना उनकी यादों से भरा है और अब सब कुछ बहुत खाली लगता है। उनके बिजा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। जानती हूं ये खालीपन अब कभी नहीं भर सकता।"

रिश्ता हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, कभी कोई कड़वाहट नहीं रही- हेमा सनी और बॉबी देओल संग अपने रिश्तों पर हेमा ने स्पष्ट किया कि धर्मेंद्र के परिवार के प्रति उनके मन में हमेशा सम्मान रहा है। उन्होंने कहा, "सनी, बॉबी और उनके बच्चे, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। धर्मेंद्र जी हमेशा चाहते थे कि उनके सभी बच्चे खुश रहें और प्यार बना रहे। हमारे बीच कभी कोई कड़वाहट नहीं रही, जैसा कि अक्सर मीडिया में दिखाया जाता रहा है। हम सभी एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं।"

सम्मान "प्रकाश जी को मैंने हमेशा सम्मान दिया" सालों से मीडिया में हेमा और प्रकाश कौर के बीच अनबन की खबरें आती रही हैं। इस पर हेमा बोलीं, "लोगों ने हमारे बीच दरार की बहुत सी कहानियाां बनाईं, लेकिन सच ये है कि प्रकाश जी और मेरे बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं रहा। हमने हमेशा एक-दूसरे की गरिमा का सम्मान किया है। हमारे बीच एक मूक समझ रही है। वो धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी हैं और मैंने हमेशा उन्हें वो सम्मान दिया है, जिसकी वह हकदार हैं।"

