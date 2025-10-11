धर्मेंद्र रह रहे अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ, बॉबी देओल ने सब बता दिया

खुलासा पहली पत्नी के साथ फार्म हाउस में रह रहे धर्मेंद्र ABP लाइव ने जब बॉबी से धर्मेंद्र के सोशल मीडिया पर किए गए नोट्स के बारे में पूछा गया, जिनसे ऐसा लगता है कि वो बहुत अकेले हैं तो बॉबी ने कहा, "मेरी मां भी वहीं हैं। वो दोनों अभी खंडाला वाले फार्म पर हैं। पापा और मम्मी साथ हैं। बस वह थोड़े फिल्मी हो जाते हैं। उन्हें फार्महाउस पर रहना बहुत पसंद है। वो अब बूढ़े भी हो गए हैं और फार्महाउस पर रहना उनके लिए सुकून भरा है।"

दिल की बात बस अपने दिल की सुनते हैं धर्मेंद्र बॉबी बोले, "पापा बहुत भावुक हैं। वो अपनी भावनाओं को सबके साथ साझा करते हैं। कभी-कभार पापा हद से ज्यादा कह देते हैं और फिर मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने जो लिखा या जो कहा, वो क्यों लिखा तो वे कहते हैं कि वो बस अपने दिल की सुन रहे थे। कभी-कभार हम व्यस्त होते हैं, इसलिए उनसे नहीं मिल पाते। पापा भावुक हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनके पोस्ट कितने लोग पढ़ सकते हैं।"

समर्थन बॉबी बोले- पापा मां की वजह से बड़े स्टार बन पाए" बॉबी ने अपनी मां को लेकर कहा, "मेरी मां के बारे में ज्यादा सुनाई नहीं देता, क्योंकि लोग हमसे उनके बारे में पूछते नहीं और मेरे भाई और पापा एक्टर हैं तो मैं उनके बारे में ज्यादा बात करता हूं( मेरी मां गृहणी हैं। मैं उनका फेवरेट हूं। हम रोज बात करते हैं। आज ही उन्होंने मुझे 2 बार कॉल किया। वो मेरी जिंदगी की सबसे मजबूत महिला हैं। मेरे पिता मां के सहयोग की वजह से बड़े स्टार बने।"