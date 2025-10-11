धर्मेंद्र रह रहे अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ, बॉबी देओल ने सब बता दिया
बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र अपनी पेशेवर जिंदगी के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले पहली शादी प्रकाश कौर से की थी। फिल्मी दुनिया में आने के बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी पर दिल हार बैठे और प्रकाश से तलाक लिए बिना ही हेमा के साथ अपना घर बसा लिया। बहरहाल, अब बॉबी देओल ने खुलासा किया है कि उनके पिता उनकी मां प्रकाश के साथ रह रहे हैं।
पहली पत्नी के साथ फार्म हाउस में रह रहे धर्मेंद्र
ABP लाइव ने जब बॉबी से धर्मेंद्र के सोशल मीडिया पर किए गए नोट्स के बारे में पूछा गया, जिनसे ऐसा लगता है कि वो बहुत अकेले हैं तो बॉबी ने कहा, "मेरी मां भी वहीं हैं। वो दोनों अभी खंडाला वाले फार्म पर हैं। पापा और मम्मी साथ हैं। बस वह थोड़े फिल्मी हो जाते हैं। उन्हें फार्महाउस पर रहना बहुत पसंद है। वो अब बूढ़े भी हो गए हैं और फार्महाउस पर रहना उनके लिए सुकून भरा है।"
बस अपने दिल की सुनते हैं धर्मेंद्र
बॉबी बोले, "पापा बहुत भावुक हैं। वो अपनी भावनाओं को सबके साथ साझा करते हैं। कभी-कभार पापा हद से ज्यादा कह देते हैं और फिर मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने जो लिखा या जो कहा, वो क्यों लिखा तो वे कहते हैं कि वो बस अपने दिल की सुन रहे थे। कभी-कभार हम व्यस्त होते हैं, इसलिए उनसे नहीं मिल पाते। पापा भावुक हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनके पोस्ट कितने लोग पढ़ सकते हैं।"
बॉबी बोले- पापा मां की वजह से बड़े स्टार बन पाए"
बॉबी ने अपनी मां को लेकर कहा, "मेरी मां के बारे में ज्यादा सुनाई नहीं देता, क्योंकि लोग हमसे उनके बारे में पूछते नहीं और मेरे भाई और पापा एक्टर हैं तो मैं उनके बारे में ज्यादा बात करता हूं( मेरी मां गृहणी हैं। मैं उनका फेवरेट हूं। हम रोज बात करते हैं। आज ही उन्होंने मुझे 2 बार कॉल किया। वो मेरी जिंदगी की सबसे मजबूत महिला हैं। मेरे पिता मां के सहयोग की वजह से बड़े स्टार बने।"
धर्मेंद्र ने 19 की उम्र में की थी प्रकाश से शादी
धर्मेंद्र ने पहली शादी 19 साल की उम्र में की थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए, जिनके नाम सनी देओल, बॉबी, विजेता और लल्ली (अजीता) हैं। इसके बाद 1960 में उन्होंने फिल्मों में एंट्री की। साल 1965 में हेमा से उनकी पहली मुलाकात हुई और फिर प्यार हो गया। धर्मेंद्र की ख्वाहिश हेमा से शादी करने की थी। प्रकाश ने तलाक देने से मना कर दिया। इसके बाद धर्मेंद्र ने इस्लामिक रीति-रिवाजों से हेमा से शादी रचाई।