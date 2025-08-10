'बिग बॉस' में ये कलाकार बन चुके मेजबान, अमिताभ बच्चन ने की थी 'नामुमकिन' सी मांग

टीवी रियलिटी शो ' बिग बॉस ' का नया सीजन 'बिग बाॅस 19' खूब चर्चा में है। निर्माताओं ने कुछ ही दिन पहले इसका ट्रेलर रिलीज कर शो की रिलीज डेट से भी पर्दा उठाया था। एक बार फिर इस सीजन को सलमान खान अपने खास अंदाज में होस्ट करते नजर आएंगे। क्या आप जानते हैं कि शो के पहले सीजन की मेजबानी किसने की थी। आइए जानें सलमान के अलावा इस शो को कौन-कौन होस्ट कर चुका है।

#1 अरशद वारसी साल 2006 में 'बिग बॉस' का पहला सीजन प्रसारित हुआ था। शो के पहले होस्ट यानी मेजबान अरशद वारसी थे। हालांकि, अगले ही सीजन में उनके हाथ से होस्टिंग छिन गई। उन्होंने खुद ही इसकी वजह भी बताई थी। अरशद ने बताया था कि दूसरा सीजन शुरू होने से पहले ही वो देश से बाहर चले गए थे। इसी वजह से वे शो होस्ट नहीं कर पाए थे। वैसे अरशद की मेजबानी में शो को ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली थी।

#2 शिल्पा शेट्टी कहा जा रहा था कि अरशद के समय शो की TRP काफी औसत रही थी। यही वजह है कि बदलाव करते हुए खुद निर्माताओं ने अगले यानी दूसरे सीजन में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की एंट्री करवाई थी। निर्माताओं को लगा था कि शिल्पा के आने से शो देखने वाले दर्शकों की संख्या में बढ़िया इजाफा होगा, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी इसकी TRP में कुछ खास सुधार नहीं आया। लिहाजा तीसरे सीजन में शिल्पा की भी छुट्टी हो गई।

#3 अमिताभ बच्चन शिल्पा की जगह 'बिग बॉस 3' में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने ली, जो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) से पहले ही छोटे पर्दे पर राज कर रहे थे। निर्माताओं ने अमिताभ से शो होस्ट करने की गुजारिश की तो बिग बी ने भी लगे हाथ एक मांग कर दी। उनकी शर्त थी कि शो में गाली गलौच नहीं होगा। हालांकि, ये काफी नामुमकिन सा था, क्योंकि 'बिग बॉस' जैसे शो में लोगों का असली व्यक्तित्व बाहर निकलकर आता है।