धोखे के बाद जब हर्षद चोपड़ा ने काट ली थी कलाई

हर्षद चोपड़ा ने काट ली थी अपनी कलाई, बोले- वो निशान आज भी शरीर पर हैं

लेखन नेहा शर्मा 03:38 pm Jul 19, 202603:38 pm

क्या है खबर?

रियालिटी शो 'लॉक अप' से बाहर होने से बचने के लिए अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने अपनी जिंदगी का दर्दनाक राज खोला। जब वो शो में आखिरी 3 में आ गए तो सुरक्षित होने के लिए लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। हर्षद ने भावुक होकर बताया कि 23 साल की उम्र में पहली गर्लफ्रेंड ने उन्हें जलाने के लिए किसी और के साथ रहने की बात कही थी। इस धोखे से टूटकर उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी।