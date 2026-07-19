हर्षद चोपड़ा ने काट ली थी अपनी कलाई, बोले- वो निशान आज भी शरीर पर हैं

हर्षद चोपड़ा ने काट ली थी अपनी कलाई, बोले- वो निशान आज भी शरीर पर हैं
क्या है खबर?
रियालिटी शो 'लॉक अप' से बाहर होने से बचने के लिए अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने अपनी जिंदगी का दर्दनाक राज खोला। जब वो शो में आखिरी 3 में आ गए तो सुरक्षित होने के लिए लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। हर्षद ने भावुक होकर बताया कि 23 साल की उम्र में पहली गर्लफ्रेंड ने उन्हें जलाने के लिए किसी और के साथ रहने की बात कही थी। इस धोखे से टूटकर उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी।
झटका
गर्लफ्रेंड की बात सुन लग गया था हर्षद को सदमा
हर्षद ने बताया, "मैं 23 साल का था, जब मेरी गर्लफ्रेंड ने नाराज होकर फोन किया और मुझे जलाने के लिए किसी और के साथ संबंध होने की बात कही। मैं गहरे सदमे में चला गया और खुद को नुकसान पहुंचा लिया। वो निशान आज भी मेरे शरीर पर हैं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, जब मेरी आंख खुली तो मैं घबरा गया। मेरा पैर पहले ही चोटिल था, जिससे मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था।"
आपबीती
"अस्पताल भागा तो डॉक्टर बोले पुलिस बुलाएंगे"
हर्षद ने बताया, "अस्पताल पास था, इसलिए मैं तुरंत वहां भागा, लेकिन डॉक्टरों ने पुलिस केस करने की बात कही। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें कीं, तब जाकर मुझे गलती का अहसास हुआ। फिर मैंने वादा किया कि कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।"
जब होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने पूछा कि क्या इतना बड़ा कदम उठाना सही था तो हर्षद बोले कि वो तब बहुत नासमझ थे और उन्हें अपने किए पर बिल्कुल गर्व नहीं है।
दर्द
हर्षद बोले- उस 8-9 महीने के रिश्ते ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था
हर्षद बोले, "तब मैं बहुत छोटा था। अपनी उस हरकत पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं मुंबई में नया था। वो महज 8-9 महीने पुराना रिश्ता था, जिसने मुझे इस हद तक प्रभावित किया। मैं खुद को इतना ज्यादा शारीरिक दर्द देना चाहता था कि उसके सामने वो मानसिक दर्द कुछ भी न लगे। अब जब भी मैं कभी ऐसी ही किसी परिस्थिति में होता हूं तो मैं खुद को याद दिलाता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करना।"
सबक
खौफनाक दौर से गुजरने के बाद हर्षद ने ली बड़ी सीख
हर्षद ने आगे बताया, "मेरा ये राज कोई नहीं जानता। मेरे पिता भी नहीं। मैं यहां अकेला रहता था और अंजाम से बेखबर था। अगर मैं मर भी जाता तो परवाह नहीं थी, लेकिन बच जाने पर नया डर बैठ गया। बाद में मेरी गर्लफ्रेंड वापस आई और रिश्ता फिर चला। मैं बड़ा नासमझ था। वो बेवकूफी थी। जिंदगी में कुछ भी खुद को नुकसान पहुंचाने से कीमती नहीं है। खुद से प्यार और अपना सम्मान करना सबसे जरूरी है।"
लोकप्रियता
हर्षद को इन धारावाहिकों ने बनाया स्टार
हर्षद भारतीय टेलीविजन उद्योग के एक बेहद लोकप्रिय अभिनेता हैं। उन्होंने साल 2006 में टीवी शो 'ममता' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी।
हर्षद को असली पहचान और जबरदस्त लोकप्रियता स्टार प्लस के सुपरहिट शो 'किस देश में है मेरा दिल' से मिली। इसके बाद उन्होंने 'तेरे लिए', 'बेपनाह' और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे कई बड़े और सफल धारावाहिकों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज किया है।