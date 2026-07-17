'जनता की आवाज' बनकर 'लॉकअप 2' में पहुंचे अर्जुन कपूर

'लॉकअप 2' में अर्जुन कपूर ने किसे दिया शादी का प्रस्ताव? बोले- अभी भी जवान हूं

लेखन ज्योति सिंह 03:40 pm Jul 17, 202603:40 pm

क्या है खबर?

एकता कपूर का रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। हाल ही में, अर्जुन कपूर 'जनता की आवाज' बनकर शो में शामिल हुए और प्रतियोगियों के चेहरों पर भी मुस्कान छोड़ दी। देखते ही देखते दर्शक उस वक्त हैरान रह गए, जब अभिनेता ने वहां मौजूद प्रतियोगियों में से एक को शादी का प्रस्ताव दे डाला। यह प्रतियोगी दुबई की व्यवसायी पामेला सेरेना थीं, जो अर्जुन का प्रस्ताव सुनकर शर्म से लाल हो गईं।