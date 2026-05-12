26 साल की गृहिणी हन्ना हार्पर ने जीती 'अमेरिकन आइडल 2026' की ट्रॉफी

'अमेरिकन आइडल' के जजों ने फाइनलिस्ट्स की तारीफ की

इस सीजन में दर्शकों को खूब टैलेंट देखने को मिला और कई भावुक पल भी आए। हार्पर ने 'आइडल' को धन्यवाद दिया, क्योंकि इसके जरिए नए कलाकारों को अपनी पहचान बनाने का एक सुनहरा मौका मिलता है। उपविजेता रहे जॉर्डन मैकुलुच, जो टेनेसी के एक उपासना निदेशक हैं, अपनी दमदार आवाज और स्टेज पर ऊर्जा के लिए खूब सराहे गए। जजों कैरी अंडरवुड, ल्यूक ब्रायन और लियोनेल रिची ने कहा कि प्रतियोगिता के सफर के दौरान दोनों फाइनलिस्ट्स ने बतौर कलाकार बेहतरीन काम किया।