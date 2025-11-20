सनी देओल की 'गबरू' में सलमान खान का कैमियो

सनी देओल की 'गबरू' में होगा सलमान खान का धमाकेदार कैमियो, जानिए कब होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 11:21 am Nov 20, 202511:21 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर पैठ जमाने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले उनकी फिल्में 'गदर 2' और 'जाट' ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अब 2026 में अभिनेता अपनी नई फिल्मों के साथ दस्तक देने के लिए तैयार हैं। 'बॉर्डर 2' के अलावा, अभिनेता की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में एक नाम 'गबरू' का है। इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है, जिसे जानने के बाद प्रशंसकों की खुशी दोगुनी हो जाएगी।