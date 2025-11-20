सनी देओल की 'गबरू' में होगा सलमान खान का धमाकेदार कैमियो, जानिए कब होगी रिलीज
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर पैठ जमाने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले उनकी फिल्में 'गदर 2' और 'जाट' ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अब 2026 में अभिनेता अपनी नई फिल्मों के साथ दस्तक देने के लिए तैयार हैं। 'बॉर्डर 2' के अलावा, अभिनेता की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में एक नाम 'गबरू' का है। इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है, जिसे जानने के बाद प्रशंसकों की खुशी दोगुनी हो जाएगी।
कैमियो
'गबरू' में सलमान खान का कैमियो
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'गबरू' एक इमोशनल ड्रामा फिल्म होगी, जिसके लिए निर्माताओं ने सलमान खान का खास कैमियो रखा है। सूत्र ने बताया, "एक स्टार की जरूरत थी और मेकर्स जानते थे कि सलमान इस रोल के लिए बिल्कुल सही हैं। उनसे संपर्क किया गया और उन्हें यह किरदार और फिल्म में इसका योगदान बहुत पसंद आया। उन्होंने एक साल से भी ज्यादा समय पहले चुपचाप फिल्म की शूटिंग की। अब फिल्म अच्छा आकार ले रही है।"
फिल्म
फिल्म में सलमान का कैमियो दिल छूने वाला
'गबरू' पर ज्यादा जानकारी देते हुए सूत्र ने कहा, "सलमान का कैमियो दिल छू लेने वाला है। इसमें उनके कुल 3 सीन हैं, इसलिए यह एक विस्तारित स्पेशल अपीयरेंस है।" बता दें कि सलमान और सनी को एक साथ फिल्म 'जीत' (1996) में देखा गया था। इसके बाद दोनों फिल्म 'हीराेज' (2008) का हिस्सा बने थे। सनी की आगामी फिल्म 'गबरू' में दोनों का साथ स्क्रीन पर फिर देखने को मिलेगा। फिल्म 13 मार्च, 2026 को रिलीज हो रही है।