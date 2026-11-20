बॉलीवुड की चुप्पी पर निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने तोड़ी चुप्पी

'हनुमान अंश' की अपार सफलता के बावजूद बॉलीवुड में चुप्पी, अब निर्देशक ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 01:45 pm Nov 20, 202601:45 pm

क्या है खबर?

विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' इस साल की सबसे सफल फिल्म बनकर उभरी है। 2 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। 27 नवंबर से इसका प्रीमियर सोनी लिव पर होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले निर्देशक ने फिल्म को लेकर बड़े प्रोडक्शन हाउस की चुप्पी पर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि 'हनुमान अंश' के सीक्वल पर काम चल रहा है।