विशाल चतुर्वेदी की नई फिल्म का ऐलान

'हनुमान अंश' के बाद विशाल चतुर्वेदी की अगली पारी, तुलसीदास की गाथा दिखाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 01:40 pm Sep 14, 202601:40 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की 'हनुमान अंश' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। इस अपार असफलता के बाद, उन्होंने निर्माता महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर एक नई परियोजना का ऐलान किया है, जिसका शीर्षक 'राम बोला' होगा। यह फिल्म भारतीय इतिहास के सबसे सम्मानित कवियों और आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और यात्रा पर आधारित होगी। इसका निर्माण महावीर, विशाल, अमित उपाध्याय और रघुवेंद्र सिंह ने किया है।