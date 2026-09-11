'हनुमान अंश' अब तेलुगू भाषा में होगी रिलीज

'हनुमान अंश' की कहानी अब तेलुगू में, 160 करोड़ कमाने के बाद नए धमाके की तैयारी

लेखन नेहा शर्मा 06:52 pm Sep 11, 202606:52 pm

क्या है खबर?

कम बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर इतिहास रच दिया है। महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 163 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब ये फिल्म तेलुगू दर्शकों के बीच पहुंचने के लिए तैयार है। मशहूर निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। 'हनुमान अंश' को तेलुगू दर्शकों के बीच सिनेमाघरों में भव्य तरीके से रिलीज किया जाएगा। आइए जानें कब।