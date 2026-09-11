रूट ने टेस्ट में पकड़े सर्वाधिक कैच (तस्वीर: एक्स/@ICC)

टेस्ट क्रिकेट में इन खिलाड़ियों ने पकड़े हैं सबसे ज्यादा कैच

लेखन अंकित पसबोला 11:11 am Sep 11, 202611:11 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी जो रूट अपनी बल्लेबाजी के अलावा फील्डिंग में कमाल करते रहे हैं। वह अपने बेमिसाल करियर में स्लिप में फील्डिंग करते हुए कई बेहतरीन कैच पकड़ चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट के दौरान फील्डिंग में मुकाम हासिल किया। दरअसल, वह टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी (विकेटकीपर को छोड़कर) बने। आइए इस सूची पर एक नजर डालते हैं।