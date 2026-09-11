बाजार खुलते ही सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट

शेयर बाजार में आज क्यों देखने को मिल रही भारी गिरावट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:06 am Sep 11, 202611:06 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (11 सितंबर) सुबह से ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। सुबह 10:30 के करीब सेंसेक्स 576 अंक टूटकर 74,326 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 503 अंक लुढ़ककर 23,274 पर था। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेज बिकवाली देखने को मिली, जिससे बाजार का दबाव और बढ़ गया।