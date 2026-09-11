शेयर बाजार में आज क्यों देखने को मिल रही भारी गिरावट?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (11 सितंबर) सुबह से ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। सुबह 10:30 के करीब सेंसेक्स 576 अंक टूटकर 74,326 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 503 अंक लुढ़ककर 23,274 पर था। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेज बिकवाली देखने को मिली, जिससे बाजार का दबाव और बढ़ गया।
कच्चा तेल
कच्चा तेल 108 डॉलर के पार
शेयर बाजार में गिरावट की बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है।
ब्रेंट क्रूड 108 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और यमन के हूती समूह की गतिविधियों से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ी है।
महंगा कच्चा तेल भारत के लिए चिंता बढ़ाता है, क्योंकि इससे आयात खर्च और महंगाई बढ़ सकती है। इसका असर कंपनियों की लागत और मुनाफे पर भी पड़ सकता है।
ब्याज दर
अमेरिका में बढ़ी ब्याज दरों की चिंता
बाजार पर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने का भी दबाव है।
अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड करीब 4.98 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। महंगाई के आंकड़ों में तेजी और बढ़ते सरकारी कर्ज के बीच अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
इसके असर से वैश्विक शेयर बाजारों में भी बिकवाली हुई। गुरुवार को अमेरिका का डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों करीब 0.6 प्रतिशत गिरे थे।
रुपया
एशियाई बाजारों की कमजोरी और रुपया
भारतीय बाजार पर कमजोर वैश्विक संकेतों का भी असर पड़ा है।
जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी करीब 2.5 प्रतिशत से ज्यादा गिरा, जबकि ताइवान का बाजार भी कमजोर रहा। इसके अलावा, भारतीय रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 27 पैसे गिरकर 95.79 पर पहुंच गया।
विदेशी निवेश में दबाव, ऊंची तेल कीमत और अगले सप्ताह अमेरिकी फेड की संभावित दर बढ़ोतरी की चिंता ने भी बाजार का माहौल खराब किया।