रणवीर सिंह की 'प्रलय' की शूटिंग पर विवाद, हंसल मेहता ने MCA के आरोपों को नकारा

मुंबई मिरर से बात करते हुए हंसल ने कहा, "मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि नौकरशाही की बाधाओं के चलते मुंबई फिल्म शूटिंग के लिए दुर्गम क्षेत्र बन गया है। आप जैसे लोग इस आग में घी डाल रहे हैं।"

उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि आजाद मैदान में शूटिंग करने से पहले प्रोडक्शन टीम ने सभी जरूरी अनुमतियां ले ली थीं। उन्होंने मुंबई में शूटिंग के दौरान फिल्म निर्माताओं को आने वाली बाधाओं की भी आलोचना की।